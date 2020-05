Meddig tartható el a fagyasztott zöldség és a hús? Mutatjuk, meddig biztonságos fogyasztani őket

beauty and style

Arra már az ókorban rájöttek az emberek, hogy az ételek sokkal tovább frissen tarthatóak és fogyaszthatóak, ha hideg helyen tárolják őket, így a földbe vájt lyukak és a jégkamrák hamar elterjedtek. Sok helyen még a múlt század elején is ilyen módon próbálták tovább eltartani az ételeket, de a technológia fejlődésével a hűtőszekrény gyorsan népszerűvé vált.

Nemcsak a hagyományos hűtőrész számít nagyon hasznosnak minden háztartásban: a fagyasztóban könnyen lehet tárolni olyan élelmiszereket is, amiket akár hónapokkal később is fel lehet használni, így a pazarlás is kevesebb, hiszen nem romlik meg minden azonnal.

A fagyasztóban is figyelni kell a szavatosságra

Sajnos azonban a fagyasztóba kerülő ételeket sem lehet eltárolni az örökkévalóságig, hiszen az élelmiszerek fagyott állapotukban veszítenek a minőségükből, megromolhatnak, így akár az egészségre is károsak lehetnek. Összegyűjtöttük, hogy a leggyakrabban fagyasztóba kerülő ételek meddig is bírják fogyasztható állapotban. Érdemes őket a lefagyasztás előtt felcímkézni az aznapi dátummal, és akár a lejáratot is rá lehet írni, így könnyebb nyomon követni, mi meddig áll el.

(Képek forrása: Getty Images Hungary)