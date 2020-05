Nagyobbnak tűnik a zsebkendőnyi panelkonyha ezzel a trükkel: ráadásul minden elfér benne

Most leérettségiznél magyar irodalomból? 10 kérdés, amire tudni kell a helyes választ

Az apró konyha egyfajta típusbetegsége a panellakásoknak, de számtalan családi házban is előfordul, hogy rosszul mérik fel az igényeket. Ilyenkor a legnagyobb baj nem az, hogy a végeredmény nem mutat jól, hanem az, hogy egy zsebkendőnyi konyhát nehéz praktikusan használni.

Azonban van néhány egyszerű dizájnelv, ami kényelmesebbé és tágasabbá teheti a konyháját.

Kicsi konyha kialakítása

A kis helyiségekre általánosságban is jellemző, hogy minél világosabbak, minél halványabb színeket használ bennük az ember, annál tágasabbnak érződnek, azonban a konyhák esetében az is kifejezetten fontos, mennyire jól kihasználhatóak. Az alábbi dolgokra kell figyelni, amikor az ember apró konyhát rendez be.

