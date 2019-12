Lélegzetelállító a Fehér Ház karácsonyi dekorációja - Melania Trump ismét csodát művelt

beauty and style

Ez is érdekelhet

Az ünnepek közeledtével a Fehér Ház is karácsonyi díszbe borult, a hagyományok szerint mindig a first lady feladata, hogy kitalálja, hogyan fogja kidekorálni az elnöki rezidenciát. Melania Trump idén sem aprózta el a dolgot.

Ilyen gyönyörű lett a Fehér Ház idei karácsonyi dekorációja

A first lady legelőször hivatalos Instagram- és Twitter-oldalán osztott meg egy rövid videót, amelyen bemutattak több helyszínt is, például a Zöld, a Vörös, illetve a Kék Szobát is. A rajongóktól rengeteg dicsérő kommentet kapott, mindenkit lenyűgözött az idei karácsonyi dekoráció.

Idén több fenyőfa helyet kapott, a legnagyobb darab közel öt és fél méter magas, az a Kék Szobában foglal helyet. Érdekesség, hogy a Fehér Házat még mézeskalácsból is elkészítették, így azt is megcsodálhatják majd az érdeklődők élőben, ugyanis a tervek szerint összesen száz alkalommal tartanak betekintést, körülbelül 30 ezer látogatóra számítanak.

Képes összeállításunkban megnézheted, hogyan álmodta meg Melania Trump az idei karácsonyi dekorációt.