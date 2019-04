Lepukkant panellakásból álomszép otthon: ennyit számít néhány egyszerű ötlet

A 77 éves Kovács P. József így néz ki most - A bemondót ma is imádja az ország

Amikor lakásfelújításról beszélünk, a legtöbben azonnal teljes átalakításra gondolnak. Persze, időnként szükség lehet erre, és ki kell cserélni mindent az alapoktól, de általában elég egy-egy változtatás, és a szoba máris egy teljesen más arcát mutatja.

A panellakások esetében az egyik leglényegesebb szempont a tér tágítása, hiszen ezek az otthonok gyakran egészen pici konyhával, illetve fürdővel vannak felszerelve. Így különösen jól jön néhány trükk, mellyel hatásosan lehet teret nyerni.

Szűkös előszobába tükröt

A panellakásokra jellemzőek a hosszúkás, szűkös előszobák, melyekben éppen annyi hely van, hogy az ember le tudja venni a cipőjét, azonban ennek a helyiségnek sem kell aprónak érződnie. A legegyszerűbben úgy lehet itt növelni a térérzetet, ha minél nagyobb tükröket szerel az ember a falra. A beépített szekrénytől is meg lehet szabadulni, nézd meg, mennyire használjátok ki.

Az is segíthet, ha hosszúkás, keskeny bútorokat állítasz ide, például falhoz lapuló cipős komódot vagy nyersfa padot, ami tovább nyújtja a teret. Ha parkettát vagy famintás linóleumot használsz, a csíkok mindig fussanak az ajtó felé. A négyzet alakú csempe ide nem jó választás, mert tovább szűkíti a helyiséget.

Kis konyhából hatalmas tér egy kis fénnyel

Ha olyan szerencsés az ember, hogy a konyhája ablakos, jól ki lehet használni a beáramló fényt, és el lehet játszani a fekete-fehér árnyékokkal, akár úgy, hogy az előreugró bútorok fehérek, míg a hátulra csúszó fal fekete, akár úgy, hogy minden, ami sötét, az árnyékos zónába kerül, míg minden, ami világos, a fényesbe.

Sok helyet lehet nyerni azzal is, ha az ember mintegy meghosszabbítja a párkányt, és azon alakít ki étkezőasztalt. A bárszékek nemcsak mutatósak, kifejezetten praktikusak is, mert alig harapnak ki a térből. A második képen a krétafalas megoldás érdemel külön említést: nemcsak a recepteket lehet így esztétikusan feljegyezni, bevásárlólistát is könnyű vezetni, és vicces vagy aranyos üzeneteket lehet hagyni rajta a reggeli kávé mellé. A csempékkel sem kell idén óvatosan bánni. Mind a geometrikus, mind a romantikus minták reneszánszukat élik.

Érdekes falak a nappaliban

A világos színek szuperül tágítják a teret, de, ha nincsen fókuszpont, akkor hiába a fehér falak és a krémszínű bútorok, a figyelem szétszóródik a szobában. Egy-egy látványos falikép vagy érdekes díszítés vonzza a tekintetet, és megnöveli a térérzetet. Persze, nem kell azonnal Picassóval kezdeni. Egy egyszerű fakerettel és egy fotóval is csodálatos hatást lehet elérni.

A bátrabbak tovább is mehetnek. A jobb oldali kép bonyolult tükördíszítése például már-már a marokkói csempeminták kuszaságát idézi, de a bal oldali fal csupaszon hagyott téglái is vonzzák a tekintetet, és a szűk csík felfelé irányítja a vendégek szemét, amitől optikailag növeli a szoba magasságát is. Ez utóbbi panelben is könnyen megoldható. Lehet kapni dísztéglát, abból könnyen kialakítható egy ilyen szemrevaló részlet.

Különleges falmegoldások a hálóban is

A hálóban sem kell megmaradni a fehér falaknál. Az ékkő árnyalatok még mindig divatosak, és, ha egy világos vagy középtónust választ belőlük az ember, nem zavarják a nyugalmat sem.

A hálószobák legjelentősebb bútora az ágy, egyfajta természetes fókuszpontként szolgál a helyiségben. Azonban még hangsúlyosabbá lehet tenni úgy, hogy a mögötte álló falat kiemeled, és úgynevezett hangsúlyos falat hozol létre. Ezt megteheted egyszerűen egy élénk színnel, de a '80-as, '90-es évek egész falas tapétái is kezdenek újra divatba jönni, és a jó minőségű, nagy felbontású képeknek köszönhetően tökéletesen alkalmasak mind a fókuszba emelésre, mind a hangulatteremtésre. Egy kis gipszkartonnal is létre lehet hozni kiugró falszakaszt, mely amellett, hogy remek rakodóteret kínál, szépen keretezi az ágyat is.

Fekete-fehér fürdők, izgalmas csempék

A panelfürdők jellemzően icipicik, épphogy elfér bennük egy zuhanyzó vagy kád, a mosógép és a vécé, de hiába aprók, attól még lehetnek otthonosak és stílusosak.

A fekete-fehér színkombináció segít az optikai térnövelésben. Alkalmazásakor érdemes a 3-3-as vertikális szabályt használni, vagyis úgy alakítani a fürdőt, hogy a legsötétebb árnyalatok a padló, míg a világosabbak a plafon felé nyúljanak, ez megnöveli a térérzetet. Az érdekes mintájú csempék idén nagyon népszerűek, de érdemes belőlük olyat választani, ami minden valószínűség szerint ki fogja állni az idő próbáját: a geometrikus, illetve a marokkói mintás, fekete-fehér csempék a legmutatósabbak.

2019 a bronz éve

Ha lakásfelújításra készül az ember, egy-két kiegészítővel könnyen modernné varázsolhatja a szobabelsőt. Idén például kifejezetten népszerűek a bronz tartozékok. Nincs szükség hozzájuk igazi fémbútorokra, elég, ha a fényük visszaadja a bronz melegségét.

A képek forrása: Getty Images, Pinterest.com.