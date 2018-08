3 dolog, ami tönkreteszi a mosógéped - Jobb, ha kézzel mosod őket

beauty and style

Senki sem szeret belegondolni, hogy a mosógép, amiért legalább 80 ezer forintot kiadott, nem lesz örök életű. Abba pedig még kevésbé, hogy akár ő maga is felelős azért, ha kedvenc háztartási gépe idő előtt távozik a fürdőszobából.

A ruhákon, törölközőkön, abroszokon kívül sokan mosnak vele tornacipőt, autóülés-huzatot, kisgyerekes családoknál plüssállatokat - olykor véletlenszerűen homokozólapátot -, ám bizonyos dolgokkal soha nem lenne szabad találkoznia egy mosógépnek.

Szőnyeget folttisztítóval!

Talán úgy érzed, csak, mert belefér egy szőnyeg a dobba, tisztíthatod mosógéppel. Sajnos ez nem ilyen egyszerű. A szőnyegek és más nagyobb felületű textíliák - például kanapéhuzatok - mosás közben annyira megszívják magukat vízzel, hogy a centrifugálás túl nagy erőfeszítésébe kerülhet a gépnek. Ilyenkor, bár kipörgeti a mosógép, a művelet veszélyezteti a motor, a csapágy és a tengely élettartamát.

A kisebb pecséteket folttisztítóval érdemes száműzni, komolyabb szennyeződések esetében pedig nem úszod meg a tisztítót.

Melltartót csak mosózsákban!

A merevítős vagy csipkés melltartókat legtöbben félve teszik be a mosógépbe, ám arra kevesen gondolnak, hogy nemcsak a fehérneműnek eshet baja. A nehéz ruhák között könnyen előfordulhat, hogy a merevítő meghajlik, kiesik a helyéről. Ha pedig a vékony fémdarab a dobon kívülre keveredik, komoly kárt tehet a mosógépben, melynek javítása több tízezer forintra is rúghat. Amennyiben nem szeretnéd kézzel mosni a melltartókat, mindig tedd mosózsákba, mielőtt a gépbe helyezed. Ha nincs mosózsákod, érdemes beszerezni legalább egyet drogériában, háztartási boltban. Addig pedig megteszi egy hófehér kispárnahuzat is.

A hátizsákot csak kézzel!

A kirándulások alatt összeizzadt hátizsákot vagy a gyerek paradicsomfoltos iskolatáskáját meg lehet próbálni gépben mosni, de veszélyes játék. Amennyiben fémmerevítő van a táskában, az egyrészt sérülhet a mosás során, másrészt horpadást okozhat a mosógép dobján. A cipzárak, csatok megsérthetik a dob belsejét mosás közben, de le is eshetnek. Ha pedig ezek a fém alkatrészek a dobon kívülre kerülnek - hasonlóan a melltartó merevítőjéhez -, ugyancsak tönkretehetik a mosógépet. A hátizsákok tisztítása esetében a legjobb választás a szappanos szivacs és a puha kefe. Ne feledd, hogy a mosást és száradást követően a víztaszító réteget újra létre kell hozni a hátizsákon. Ezt túraboltokban kapható impregnáló spray-vel teheted meg.

Fotó: Getty Images.