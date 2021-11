Feleakkora nadrágot hord a korábban 106 kilós Michelle: így sikerült leadnia a súlyfelesleget

beauty and style

Michelle Clements gyerekkorától kezdve súlyfelesleggel küzdött, emiatt pedig gyakran vált céltáblává az osztálytársai körében, akik Röfinek csúfolták a lányt.

Súlya akkor kezdett igazán problémát okozni számára, amikor első terhessége után szülés utáni depresszióban szenvedett, és az ételekhez nyúlt vigaszért. A 28 éves édesanya heti 120 fontot, nagyjából 53 ezer forintot költött gyorséttermi kajákra, és képes volt napokig csak cukros üdítőket inni, amelyek a súlyfelesleg felhalmozása mellett az egészségét is tönkretették. Két évig önpuszító életmódot folytatott.

Havonta egy ruhaméretet fogyott

Michelle 106 kiló volt, amikor az egyik barátnője megelégelte önpusztító életmódját, és próbálta rávenni arra, hogy a gyerekei és férje kedvéért változtasson az életen. Mivel a fiatal édesanya sosem tudott kitartani egy-egy diéta mellett, a jojóeffektustól mindig visszahízott, így úgy döntött, első körben gyomorszűkítőt műtéten vesz rész.

Fotó: Northfoto

Az édesanya korábban súlya miatt már lépcsőzni is alig bírt, kapkodta a levegőt minden egyes lépcsőfoknál, így nem kellett sokat győzködnie a barátnőjének őt arról, hogy műtétnek vesse alá magát. A gyomorszűkítő műtét egyébként világszerte az egyik legnépszerűbb eljárás, amelynek során a gyomor felső szakasza köré egy szilikongyűrűt helyeznek, mely "összehúzza" a has felső részét, csökkenti a gyomor térfogatát, ezáltal a befogadóképessége is kisebb lesz. Mivel az étel csak a gyűrűn keresztül tud továbbítódni az emésztőrendszer többi szakasza felé, sokkal kevesebb ételre lesz szükség a teltségérzet kialakulásához.

Michelle a műtét után teljesen új embernek érezte magát, állítása szerint ez volt a legjobb döntése, amit élete során hozott. Havonta egy ruhaméretet fogyott, és az önbizalma is kezdett visszatérni. Végül 106 kilóról a felére fogyott.

A gyomorszűkítő műtét után eldöntötte, hogy változtat az életén, és életmódot vált. Kiiktatta az egészségtelen ételeket, a szénsavas üdítőket is tiltólistára tette, és próbált otthon, friss alapanyagokból főzni a családnak. Beiktatta a rendszeres testmozgást is, heti négy alkalommal fut 8 kilométert, és ma már feleakkora nadrágot hord, mint korábban.

Fotó: Northfoto

- Szeretném, ha tudatosítanák az emberek azt, hogy van kiút ebből az állapotból, csak tenni kell érte. A boldogság és az elégedettség eljön idővel, és végre olyan életet élhetsz, amelyről mindig is álmodtál - mondta a Mirrornak adott interjújában.

