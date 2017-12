Mi hizlal jobban, a krumpli vagy a rizs? Elvégeztük a pontos összehasonlítást

Ha fogyni szeretnél, alaposan meg kell válogatnod, hogy mit eszel. A zsírégetés beindításához elengedhetetlen, hogy kevesebb kalóriát vigyél be, mint amennyit a tested felhasznál, ezt pedig a legkönnyebben a táplálkozási szokásaid megváltoztatásával érheted el.

Amikor a kalóriákra is odafigyelve próbálsz jóllakni, nagy szerepet kap, hogy egy étel ne csak kevés energiát tartalmazzon, de kiadós is legyen. Éppen ezért a húsokhoz képest nagyobb mennyiségben fogyasztott köreteknek kiemelt szerep jut. Nemcsak a párolt zöldség jöhet azonban szóba, de akár a rizs és a burgonya is. Elmondjuk, mik köztük a legfontosabb különbségek.

Rizs vagy burgonya?

A rizs a gabonafélék közé tartozik. Főzve a fehér rizs 100 grammjában 130 kalória és 28,6 gramm szénhidrát található. Mindkét érték viszonylag magasnak számít. Ezzel szemben azonban csak 2,4 gramm fehérje és szinte elenyészően kevés, 0,3 gramm rost található benne. Ennek következtében a rizs szénhidrátjai gyors felszívódásúak, azaz hamar megdobják a vércukorszintet, majd, amikor az ismét visszaesik, nemsokára újra megéhezel. Mivel nem laktat tartósan, a glikémiás indexen is 64-es értékelést kapott, ami közepesen magasnak számít.

A burgonya ezzel szemben zöldségféle, noha az egyik legmagasabb keményítő-, azaz szénhidráttartalmú. 100 gramm főtt krumpli 86 kalóriát és 20 gramm szénhidrátot tartalmaz. Ez a zöldségek közt magasnak számít, ám a gabonafélék átlagához képest egyáltalán nem sok. A burgonya fehérjetartalma nagyjából azonos, ám rosttartalma sokszorosa a rizsének: azonos mennyiségben 1,8 gramm van. A többi zöldségféle mellett ez kevés, ám némiképpen ez is lassítja a burgonya szénhidrátjainak felszívódását, így GI-je 58, ami szintén a közepes tartományba esik.

Mivel a fogyókúra során a minél kevesebb gyors felszívódású szénhidrátot és kalóriát tartalmazó ételeket érdemes fogyasztani, ezekből a szempontokból a burgonya előnyösebb. A kalóriák korlátozásánál szintén lényeges, hogy a csökkentett tápanyagbevitel ellenére is sikerüljön fedezni a vitamin- és ásványianyag-szükségletet. Ebben szintén a krumpli felé billen a mérleg. Noha mindkét köret tartalmaz B6-vitamin, C-vitamin csak a burgonyában van, emellett kalciumot is többet tartalmaz, mint a rizs.

Amennyiben dietetikustól kérsz étrendet, általában a krumpli és a rizs is beilleszthető a menüsorba, ám rizsből a barna, rostban sokszorosan gazdagabb változat fogyasztását javasolják majd. A diéta során egyik változat fogyasztása sem tilos, mindkettő helyett léteznek azonban kedvezőbb - magasabb rosttartalmú vagy kalóriaszegényebb - alternatívák. Amennyiben ezekkel nem szimpatizálsz, akkor is érdemes a burgonya és a rizs közé zöldségeket keverni, melyek rostjaik és víztartalmuk által laktatóbbá teszik az ételt, ám még azonos vagy akár kicsivel nagyobb adagot kimérve is kevesebb kalóriát viszel be velük.

Tíz ötlet rizs helyett

A következő köretek állaga és íze is gyakran nagyon hasonlít a rizsére, mégis jó alternatívát jelenthetnek, ha egészségesebb, a diétába jobban illeszkedő lehetőségeket keresel.