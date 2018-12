Leszedi az úszógumit, serkenti az agyat: ez a savanyúság a legjobb a plusz kilók ellen

beauty and style

Ez is érdekelhet

A cékla egy vitaminoktól és ásványi anyagoktól duzzadó gyökérzöldség, ami nem véletlenül népszerű szereplője a vasárnapi ebédeknek. Amellett, hogy isteni finom, és számos pozitív hatása van, még a diétának is kifejezetten jót tesz.

A cékla egy olyan szuperétel, mely általánosságban is rettentő egészséges. Sok benne a C- és B-vitamin, a magnézium, a kalcium, a vízhajtó kálium és a vas. A folsavtartalma is jelentős. Ezek az összetevők gondoskodnak róla, hogy segítse a máj munkáját, és támogassa az agyműködést.

Újabb kutatások azt mutatják, hogy még az Alzheimer-kór ellen is hatékonyan lehet küzdeni vele, mégpedig azért, mert a cékla növeli az agy vérellátottságát, emellett folsavtartalma miatt védi a hippokampuszt. Már pusztán ez alapján is érdemes beiktatni a táplálkozásba, de ez még semmi. A cékla a fogyókúrában is jó segítség.

Hogyan segíti a diétát a cékla?

Két dolognak köszönhető, hogy a cékla igazi fogyókúrás csodaszernek számít: az elképesztő rosttartalmának és a benne található nitrátmennyiségnek.

A cékla mind vízben oldható, mind nem oldható élelmi rostokat tartalmaz, nagyjából fele-fele arányban, ezek ugyanúgy hozzájárulnak a fogyókúrához. Előbbiek felszívják a vizet, megduzzadnak, és zselés anyaggá állnak össze a gyomorban, ezáltal képesek lassítani más tápanyagok felszívódását: ez azt jelenti, hogy lassabban éhezel meg, és még a gyorsan felszívódó szénhidrátok sem dobják meg annyira a vércukorszintedet, mint amúgy tennék. A vízben nem oldódó rostok ezzel szemben emésztetlenül haladnak át a bélrendszeren, és közben kipucolják azt.

A rostoknak koleszterincsökkentő hatásuk is van. Egy Szlovákiában végzet állatkísérlet például azt találta, hogy a céklában található rostok 30%-kal csökkentették a koleszterin, 40%-kal a triglicerid szintjét, és növelték a jó koleszterin mennyiségét.

A cékla az edzésben is segítségedre lehet nitráttartalmának köszönhetően, legalábbis erre utal az Exeteri Egyetem és a Peninsula Medical School legújabb kutatása. A tanulmányhoz egészséges, 19 és 38 év közötti férfiakkal fél liter céklalevet itattak hat napon át, azután biciklin tesztelték a kitartásukat. A céklalé hatására 92 perccel tovább bírták a tekerést, mint annak a csoportnak a tagjai, akikkel placebót itattak. Az eredmény azt is kimutatta, hogy a céklát ivó alanyok vérnyomása sokkal alacsonyabb volt.

Bár nem tudni pontosan, hogy működik a cékla csodája, a kutatók a hatást a nitrát magas koncentrációjának tulajdonítják. A testben a nitrát salétromsavvá alakul, ami értágító hatású, így kevesebb oxigénre van szükség az edzés során, és lassabban fáradsz el, mint amúgy tennéd. A vérnyomásod is alacsonyabb lesz. Ez utóbbi hatást különben már más tanulmányok is bizonyították. A kutatások jelentős, 4-10 Hgmm-es vérnyomáscsökkenésről adnak számot, mely több órán át kitart.

Fogyókúrás turmixok

Ha szeretnéd beépíteni a céklát a napi étrendedbe, nemcsak savanyúságként fogyaszthatod, hanem készíthetsz belőle akár turmixot is. Vagy próbáld ki valamelyiket ezek közül a szuper, kalóriaszegény, de energiagazdag smoothie-k közül, melyek garantáltan segítik a fogyást.

A képek forrása: Pixabay.com.